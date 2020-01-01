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В России заявили о подписании второго контракта с Турцией на поставку С-400

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Москва и Анкара обсуждают финансовую модель исполнения этого контракта, утверждают в Рособоронэкспорте.
Турецкие военные активно осваивают С-400
Турецкие военные активно осваивают С-400
Анадолу

Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400. Об этом сказал на форуме Армия-2020 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, сообщает РИА Новости в воскресенье, 23 августа.

"Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", – отметил Михеев, отвечая на вопрос о том, начнется ли реализация контракта на поставку дополнительной партии С-400 Турции в 2021 году.

О наличии принципиальной договоренности между сторонами ранее заявлял глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Напомним, в декабре 2017 года Турция купила у РФ четыре дивизиона С-400. В октябре 2019 года Рособоронэкспорт сообщил, что Россия выполнила этот контракт на $2,5 млрд досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Также сообщалось, что 55% контракта оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

Сделка Анкары вызвала конфликт в отношениях с Вашингтоном. В итоге США исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.

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Теги: Россия, армия и вооружение, Турция, ПВО, военная техника, С-400
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Источник: korrespondent.net

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