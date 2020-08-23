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СМИ: Лукашенко на вертолете покидает президентский дворец

Комментариев: 7
Силовики полностью перекрыли улицу перед Дворцом независимости, в котором, по данным СМИ, находился Александр Лукашенко.
 
Протестующие в Минске двинулись от гостиницы Планета на проспекте Победителей к Дворцу независимости, в котором, по данным СМИ, находится и.о. президента Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает NEXTA live и TUT.BY в Telegram, а также Интерфакс.
 
"Как сообщают наши источники, Лукашенко в эти минуты находится в своем Дворце. Готовится эвакуация", - сообщило NEXTA live.
 
По данным СМИ, все силы стягиваются сейчас к Дворцу Независимости.
 
Также сообщается, что силовики полностью перекрыли улицу перед Дворцом, при этом к заграждению приближается несколько десятков тысяч человек.
 
Как сообщает TUT.BY, рядом с Дворцом независимости заметили военную технику.
 
Люди скандируют "Уволен" и "Уходи".
 
Как сообщает Интерфакс, около десяти пикапов с красно-зелеными флагами в сопровождении автозаков и грузовиков ОМОН направились по улице Тимирязева в сторону площади Государственного флага, за ними следует колонна микроавтобусов с тонированными стеклами без регистрационных номеров, их сопровождает ГАИ.
 
Белорусские силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости. Кордон силовиков растянут по всей ширине проспекта. Здесь стоят штурмовые комплексы "Рубеж", которые были задействованы при разгоне акций протеста 9-10 августа.
 
Позже NEXTA.live сообщило, что Лукашенко покидает Дворец на вертолете.
 
Также появилось видео, как Лукашенко с автоматом идет по территории Дворца независимости. Он говорит кому-то "Отстань" и уточняет "Там никого не осталось, да?".
 
 
Напомним, 23 августа в городах Беларуси снова начались массовые протесты под названием "Марш новой Беларуси".
 
В связи с этим Минобороны Беларуси пригрозило применить армию против демонстрантов.

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Теги: Беларусь, протесты, Александр Лукашенко, Минск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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сергей11    23.08.2020, 20:45
Оценка:  +6
сергей11
Президент готовится стрелять в свой народ?
Rikstal    23.08.2020, 23:24
Оценка:  +3
Rikstal
можна и так сказать: отстреливаться от буйных представителей народа.
navigator2    24.08.2020, 00:03
Оценка:  +1
navigator2
він вже поза законом
Колишній-східняк    23.08.2020, 20:23
Оценка:  +10
Колишній-східняк
Не дайте ему уйти. Он зальёт кровью всю страну. Это не янык, который от сырого яйца сознание терял.
Колишній-східняк    23.08.2020, 20:30
Оценка:  +9
Колишній-східняк
Через неделю-другую может начаться вторжение неопознанных зелёных человечков.
navigator2    24.08.2020, 00:05
Оценка:  +2
navigator2
цілком можливо, ху..йло сцить більше ніж лукаш
SergioS    23.08.2020, 20:18
Оценка:  +8
SergioS
"..Лукашенко с автоматом идет по территории Дворца независимости." Наверное на охоту собрался.
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