СМИ: Лукашенко на вертолете покидает президентский дворец

Силовики полностью перекрыли улицу перед Дворцом независимости, в котором, по данным СМИ, находился Александр Лукашенко.

Протестующие в Минске двинулись от гостиницы Планета на проспекте Победителей к Дворцу независимости, в котором, по данным СМИ, находится и.о. президента Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает NEXTA live TUT.BY в Telegram, а также Интерфакс.

"Как сообщают наши источники, Лукашенко в эти минуты находится в своем Дворце. Готовится эвакуация", - сообщило NEXTA live.

По данным СМИ, все силы стягиваются сейчас к Дворцу Независимости.

Также сообщается, что силовики полностью перекрыли улицу перед Дворцом, при этом к заграждению приближается несколько десятков тысяч человек.

Как сообщает TUT.BY, рядом с Дворцом независимости заметили военную технику.

Люди скандируют "Уволен" и "Уходи".

Как сообщает Интерфакс, около десяти пикапов с красно-зелеными флагами в сопровождении автозаков и грузовиков ОМОН направились по улице Тимирязева в сторону площади Государственного флага, за ними следует колонна микроавтобусов с тонированными стеклами без регистрационных номеров, их сопровождает ГАИ.

Белорусские силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости. Кордон силовиков растянут по всей ширине проспекта. Здесь стоят штурмовые комплексы "Рубеж", которые были задействованы при разгоне акций протеста 9-10 августа.

Позже NEXTA.live сообщило, что Лукашенко покидает Дворец на вертолете.

Также появилось видео, как Лукашенко с автоматом идет по территории Дворца независимости. Он говорит кому-то "Отстань" и уточняет "Там никого не осталось, да?".

В связи с этим Минобороны Беларуси пригрозило применить армию против демонстрантов.

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