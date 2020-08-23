Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появилось видео Лукашенко из вертолета

Комментариев: 1
В интернете появилось несколько видео, как Александр Лукашенко находится в вертолете, одет в бронежилет.

В сети появилось видео, как исполняющий обязанности Беларуси Александр Лукашенко сидит в вертолете, пролетая над Минском. Об этом сообщает TYT.BY.

На кадрах видно, что Лукашенко одет в бронежилет.
 
Он смотрит в окно и просит пилота лететь ближе к проспекту.
 
В то же время NEXTA live в Telegram публикует видео, как над Минском летают военные вертолеты.
 
“Конечно, это все просто необходимо “президенту“ с 80% народной поддержкой“, - говорится в сообщении.
 
“Броневички разъезжаются по домам. Батьке с автоматом, броником и сыном Колей охрана уже не нужна“, - сообщил канал Mash в Telegram и опубликовал соответствующее видео.
 
Перед этим сообщалось, как 23 августа протестующие в Минске двинулись к Дворцу независимости, в котором пребывал Лукашенко. Затем его эвакуировали на вертолете.
 
Также СМИ публиковали видео, как Лукашенко ходил на террритории Дворца независимости с автоматом в руках.
 
Затем он в бронежилете вышел за оцепление Дворца независимости и стал благодарить силовиков.
 
В конечном итоге Лукашенко на вертолете покинул резиденцию.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, протесты, вертолет, Александр Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2wtf    23.08.2020, 23:52
Оценка:  +2
WTF2wtf
Чего этот идиот автомат таскает???
НАТО боится?
совсем шиза торкнула?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь