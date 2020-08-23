Появилось видео Лукашенко из вертолета

В интернете появилось несколько видео, как Александр Лукашенко находится в вертолете, одет в бронежилет.

В сети появилось видео, как исполняющий обязанности Беларуси Александр Лукашенко сидит в вертолете, пролетая над Минском. Об этом сообщает TYT.BY.

На кадрах видно, что Лукашенко одет в бронежилет.

Он смотрит в окно и просит пилота лететь ближе к проспекту.

В то же время NEXTA live в Telegram публикует видео, как над Минском летают военные вертолеты.

“Конечно, это все просто необходимо “президенту“ с 80% народной поддержкой“, - говорится в сообщении.

“Броневички разъезжаются по домам. Батьке с автоматом, броником и сыном Колей охрана уже не нужна“, - сообщил канал Mash в Telegram и опубликовал соответствующее видео.

Перед этим сообщалось, как 23 августа протестующие в Минске двинулись к Дворцу независимости, в котором пребывал Лукашенко. Затем его эвакуировали на вертолете.

Также СМИ публиковали видео, как Лукашенко ходил на террритории Дворца независимости с автоматом в руках.

Затем он в бронежилете вышел за оцепление Дворца независимости и стал благодарить силовиков.

В конечном итоге Лукашенко на вертолете покинул резиденцию.