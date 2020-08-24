Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

Силовики встретили президента Александра Лукашенко аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил силовиков, охранявших его резиденцию - дворец Независимости во время акций протеста. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Также он пообещал им разобраться с протестующими.

"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся", - сказал Лукашенко.

Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.

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