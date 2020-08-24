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Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

Комментариев: 2
Силовики встретили президента Александра Лукашенко аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил силовиков, охранявших его резиденцию - дворец Независимости во время акций протеста. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".
 
Также он пообещал им разобраться с протестующими.
 
"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся", - сказал Лукашенко.
 
Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.
 
 
Как известно, 23 августа дворец Независимости, где находился Лукашенко, охраняли силовики, когда туда подтянулись протестующие.
 
Позже Лукашенко эвакуировали вертолетом из Дворца независимости. 

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Теги: Беларусь, протесты, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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navigator2    24.08.2020, 00:03
Оценка:  +1
navigator2
лукаш сцикливе х..йло якого зачекався яник
DrFreeman    24.08.2020, 00:20
Оценка:  +2
DrFreeman
янык обычный урка, которого поставили кричать "астанавитесь" и ручки ломать, а лукаша ждет каддафи и хусейн ( там преступления похлеще тыреных шапок
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