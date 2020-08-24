Лукашенко пообещал разобраться с протестующими
Силовики встретили президента Александра Лукашенко аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил силовиков, охранявших его резиденцию - дворец Независимости во время акций протеста. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".
Также он пообещал им разобраться с протестующими.
"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся", - сказал Лукашенко.
Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.
Как известно, 23 августа дворец Независимости, где находился Лукашенко, охраняли силовики, когда туда подтянулись протестующие.
Позже Лукашенко эвакуировали вертолетом из Дворца независимости.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент