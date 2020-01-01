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В Грузии автобус сорвался в пропасть, 12 погибших

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ДТП произошло возле села Бисо по дороге на Шатили. Тех, кто выжил, перевозят в больницу - их трое.
Более 10 человек погибли
Более 10 человек погибли
Постфактум
 
В горах Грузии в пропасть свалился микроавтобус, 12 жертв, а трое человек получили серьезные травмы. Об этом сообщает Первый канал.
 
"12 человек погибли в воскресенье, 23 августа, в результате автокатастрофы в муниципалитете Душети (Грузия). Авария произошла возле села Бисо по дороге на Шатили", - говорится в сообщении.
 
Микроавтобус с пассажирами упал на каменистый склон с высоты около 80 метров.
 
После получения сообщения об аварии на место происшествия прислали подразделения МВД, бригады патрульной и криминальной полиции, пожарных и спасательные команды со спецтехникой, бригады скорой помощи.
 
Тех, кто выжил, перевозят в больницу. Поиски людей продолжаются.
 
Параллельно проводится идентификация пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия.
 
Ранее сообщалось, что в Варшаве автобус упал с моста, есть жертвы. Тогда сообщалось также о 17 травмированнных.
 
Напомним, в Перу автобус упал в пропасть, погибли больше 20 человек.

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Теги: Грузия, ДТП, жертвы, автобус
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Источник: korrespondent.net

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