В Грузии автобус сорвался в пропасть, 12 погибших

ДТП произошло возле села Бисо по дороге на Шатили. Тех, кто выжил, перевозят в больницу - их трое.

Более 10 человек погибли Постфактум

В горах Грузии в пропасть свалился микроавтобус, 12 жертв, а трое человек получили серьезные травмы. Об этом сообщает Первый канал.

"12 человек погибли в воскресенье, 23 августа, в результате автокатастрофы в муниципалитете Душети (Грузия). Авария произошла возле села Бисо по дороге на Шатили", - говорится в сообщении.

Микроавтобус с пассажирами упал на каменистый склон с высоты около 80 метров.

После получения сообщения об аварии на место происшествия прислали подразделения МВД, бригады патрульной и криминальной полиции, пожарных и спасательные команды со спецтехникой, бригады скорой помощи.

Тех, кто выжил, перевозят в больницу. Поиски людей продолжаются.

Параллельно проводится идентификация пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Варшаве автобус упал с моста , есть жертвы. Тогда сообщалось также о 17 травмированнных.

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