Число жертв падения микроавтобуса с обрыва в горах Грузии возросло до 17

МВД Грузии ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

В Грузии число погибших при падении микроавтобуса с высоты возросло до 17 человек pixabay.com

Количество жертв ДТП в горах грузинского села Шатили в Хевсурети - регион Мцхета-Мтианети - увеличилось до 17 человек. Об этом, в воскресенье, 23 августа, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

"Согласно первичной информации, 17 граждан, находящихся в микроавтобусе, погибли, трое получили серьезные ранения. Спасатели уже доставили пострадавших на безопасную территорию, бригады скорой помощи перевозят их в клиники. Поиски оставшихся пассажиров продолжаются. Кроме того, проводится идентификация тел пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в заявлении.

На место трагедии прибыли замминистра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Они лично координируют поисково-спасательные мероприятия.

Очевидцы сообщают, что микроавтобус перед тем, как сорвался в овраг с большой высоты, столкнулся с автомобилем. Предполагается, что в микроавтобусе среди пассажиров были дети.

Ранее сообщалось, что вгорах Грузии в пропасть свалился микроавтобус. Микроавтобус с пассажирами упал на каменистый склон с высоты около 80 метров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet