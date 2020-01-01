На Мадагаскаре 20 заключенных убиты при попытке побега из тюрьмы

Во время массовых беспорядков в тюрьме, часть заключенных сбежала. Их ищет полиция острова.

На Мадагаскаре 20 заключенных убиты при массовом побеге из тюрьмы Ministere de la Justice de Madagascar

По меньшей мере 20 заключенных скончались в результате перестрелки с полицией во время побега из тюрьмы на Мадагаскаре. Об этом, в воскресенье, 23 августа сообщает министерство юстиции государства в своем Facebook.

По информации ведомства, инцидент произошел в учреждении города Фарафагана на юго-востоке острова.

"В полдень заключенные, разделившись на две группы, напали на охрану, - отмечается в заявлении. - Всего в побеге участвовали 88 человек".

Отмечается, что полицейские смогли выловить 37 из 88 беглецов, еще 20 были убиты в перестрелке, восемь госпитализированы в тяжелом состоянии. В Минюсте заявили, что на свободе остается еще минимум 31 заключенный, правоохранительные органы продолжают поиски.

Город Фарафангана, население которого составляет 23 тыс. человек, расположен на юго-востоке острова.

Ранее перестрелки между представителями правительственных сил безопасности Афганистана и боевиками, напавшими на тюрьму в Джеалабаде, завершились смертью 29 человек.

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