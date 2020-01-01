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На Мадагаскаре 20 заключенных убиты при попытке побега из тюрьмы

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Во время массовых беспорядков в тюрьме, часть заключенных сбежала. Их ищет полиция острова.
На Мадагаскаре 20 заключенных убиты при массовом побеге из тюрьмы
На Мадагаскаре 20 заключенных убиты при массовом побеге из тюрьмы
Ministere de la Justice de Madagascar

По меньшей мере 20 заключенных скончались в результате перестрелки с полицией во время побега из тюрьмы на Мадагаскаре. Об этом, в воскресенье, 23 августа сообщает министерство юстиции государства в своем Facebook.

По информации ведомства, инцидент произошел в учреждении города Фарафагана на юго-востоке острова. 

"В полдень заключенные, разделившись на две группы, напали на охрану, - отмечается в заявлении. - Всего в побеге участвовали 88 человек".

Отмечается, что полицейские смогли выловить 37 из 88 беглецов, еще 20 были убиты в перестрелке, восемь госпитализированы в тяжелом состоянии. В Минюсте заявили, что на свободе остается еще минимум 31 заключенный, правоохранительные органы продолжают поиски.

Город Фарафангана, население которого составляет 23 тыс. человек, расположен на юго-востоке острова.

Ранее перестрелки между представителями правительственных сил безопасности Афганистана и боевиками, напавшими на тюрьму в Джеалабаде, завершились смертью 29 человек. 

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Теги: тюрьма, Мадагаскар, побег, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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