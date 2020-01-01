Жительницу Татарстана укусил скорпион из магазинного винограда

Об укусе скорпиона пострадавшая рассказала в соцсетях - после того, как обратилась в больницу.

Жительницу Казани экстренно доставили в больницу после укуса скорпиона, который оказался в купленном винограде. Об этом, в воскресенье, 23 августа, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в одном из реабилитационных центров для детей-инвалидов в Авиастроительном районе Казани. Опасный виноград купил и принес на занятие отец одного из детей.

Когда виноград оказался на столе, Инга, которая оказалась рядом, решила разделить виноград на веточки.

"Я начала разбирать его по веточкам, чтобы детям было удобнее брать, и почувствовала резкий укол в палец на правой руке. Сначала подумала, что попалась оса или пчела, раздвигаю ветки, а там - скорпион! Палец сразу же сильно заболел, кисть онемела, мне вызвали скорую", - рассказала о произошедшем жительница Казани, пострадавшая Инга Цыфаркина.на своей странице в соцсети Вконтакте.

Сообщается, что после укуса скорпиона, женщина была доставлена бригадой скорой помощи в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани.

"Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства, отметив, что при поступлении женщина была в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее на борту самолета авиакомпании United Airlines, пассажирку ужалил скорпион.

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