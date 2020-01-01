Частную коллекцию картин королевской семьи впервые покажут широкой публике

С момента формирования коллекции, картины могли увидеть только официальные гости королевской семьи или организованные группы туристов в летний период.

Частную коллекцию картин королевской семьи впервые за последние 200 лет покажут широкой публике. Об этом, в воскресенье, 23 августа сообщает The Art Newspaper.

По данным издания, это связано с капитальным ремонтом в Букингемском дворце и необходимостью на время переместить картины.

В результате часть из них - 65 работ - будут представлены в Королевской галерее в левом крыле дворца с 4 декабря по января 2022 года.

Одну из работ Рембрандта, которая также будет представлена на выставке, - "Судостроитель и его жена" (1663) - эксперты называют любимой картиной королевы Елизаветы II.

"Это совершенно удивительное полотно, - заявил хранитель коллекции Десмонд Шов-Тейлор. - Не из-за света и реализма. Я хочу сказать, что его пожилые персонажи буквально осязаемы, до них можно дотронуться. А еще очень нежно и немного насмешливо показаны отношения между мужем и женой, из-за чего работа кажется очень современной". Всего в коллекции королевской семьи около семи тысяч живописных работ, 500 тысяч гравюр и около 30 тысяч акварелей и рисунков. По словам экспертов, ее общая стоимость (включая фотографии, керамику, скульптуры, рукописи и драгоценности) составляет около 13 миллиардов долларов. В центре коллекции работы старых мастеров, но есть и произведения современных художников, включая Энди Уорхола и Аниша Капура. Ранее картина кисти знаменитого голландского художника XVII века Рембрандта была продана в Лондоне за 14,5 млн фунтов стерлингов ($18,7 млн). Это рекордная цена за автопортрет этого художника.

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