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Жители Литвы стали в "цепь солидарности" с оппозицией Беларуси

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Участники акции под названием "Путь свободы" были одеты в белую одежду, держали в руках флаги Литвы или национальные флаги Беларуси, а также гладиолусы.
Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции
Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции

Жители Литвы взялись за руки и выстроились в живую цепь в знак солидарности с оппозицией Белоруссии, выступающей против признания итогов президентских выборов в республике. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.

Таким образом литовцы продемонстрировали солидарность с протестующими в Белоруссии, пояснил организатор акции, журналист Андрюс Тапинас. По его словам, в акции под названием "Путь к свободе" участвовало около 50 тысяч человек.

Сообщается, что люди выстроились от Вильнюса до деревни Мядининкай, находящейся у границы с Беларусью. Протяженность живой цепи составила 32 км.

В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.

Ранее МИД Литвы передал на утверждение в МВД Литвы список белорусских чиновников, против которых вводятся санкции за причастность к фальсификациям итогов президентских выборов и подавление протестов оппозиции. 

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Теги: Беларусь, Литва, акция, Поддержка, Вильнюс
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Источник: korrespondent.net

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