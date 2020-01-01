Мятежники в Мали предложили трехлетний переходный период

Свергнутый президент Ибрагим Бубакар Кейта, содержавшийся в лагере мятежников в Кати, переведен, по данным его близких, в неизвестное место заключения, сообщают СМИ.

Военные, которые захватили власть в Мали выступили с предложением объявить трехлетний переходный период. Об этом сообщает издание Journal du Mali.

"Мы находимся в контакте с гражданским обществом, оппозиционными партиями, с большинством - с каждым, чтобы попытаться осуществить переход", - сказал журналистам официальный представитель военных полковник Исмаэль Ваге.

Эти три года, по словам мятежников, руководить страной должен будет представитель военного блока. Также мятежники заявляют, что будущее правительство Мали должно будет состоять в основном из военных.

Своим лидером мятежники в Мали полковника Ассими Гоита.

В Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Вслед за этим Кейта выступил с заявлением об отставке.

Захватившие власть военные объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении комендантского часа.

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