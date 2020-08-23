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Полиция в Париже применила слезоточивый газ против фанатов ПСЖ

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Фанаты собрались на Елисейских полях вопреки запрету властей на массовые мероприятия, введенному на фоне пандемии коронавируса. А также, после окончания матча болельщики стали поджигать файеры и взрывать петарды .

Парижские полицейские применили слезоточивый газ для разгона агрессивных футбольных болельщиков на Елисейских полях в Париже после матча Лиги чемпионов, в котором футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" потерпели поражение от футболистов мюнхенской "Баварии". Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает Le Parisien..

По данным издания, после окончания матча болельщики стали поджигать файеры и взрывать петарды. В результате полиция применила для разгона фанатов слезоточивый газ. 

Как сообщили в полиции, шесть человек были арестованы, 274 человека были оштрафованы за нарушение масочного режима.

По информации Reuters, столкновения между полицией и футбольными фанатами начались еще до начала финального матча, в частности из-за пренебрежения болельщиками защитными средствами в условиях пандемии.

Ранее ультрас футбольного клуба Динамо Киев ворвались на трибуны стадиона во время матча с донецким Олимпиком.

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Теги: футбол, беспорядки, Франция, Париж, полиция, футбольные хулиганы
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Источник: korrespondent.net

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