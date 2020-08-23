Полиция в Париже применила слезоточивый газ против фанатов ПСЖ
Парижские полицейские применили слезоточивый газ для разгона агрессивных футбольных болельщиков на Елисейских полях в Париже после матча Лиги чемпионов, в котором футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" потерпели поражение от футболистов мюнхенской "Баварии". Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает Le Parisien..
По данным издания, после окончания матча болельщики стали поджигать файеры и взрывать петарды. В результате полиция применила для разгона фанатов слезоточивый газ.
Как сообщили в полиции, шесть человек были арестованы, 274 человека были оштрафованы за нарушение масочного режима.
PARIS -Multiples voitures en feu. Situation extr^emement tendue autour des Champs-Elys'ees. pic.twitter.com/Q3upk9v7vh— Cl'ement Lanot (@ClementLanot) August 23, 2020
Une voiture est d'egrad'ee en amont des #champselys'ees suite au match #PSGBayern #PSGFCB #UefaChampionsLeague #LDC2020 #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/Syj1ElC1eZ— Gr'egoire Mandy (@gregoire_mandy) August 23, 2020
Paris after #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/GZHYeqETPV— Tim A Roberts (@Tim_A_Roberts) August 23, 2020
По информации Reuters, столкновения между полицией и футбольными фанатами начались еще до начала финального матча, в частности из-за пренебрежения болельщиками защитными средствами в условиях пандемии.
Ранее ультрас футбольного клуба Динамо Киев ворвались на трибуны стадиона во время матча с донецким Олимпиком.
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