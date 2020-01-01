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Байден назвал Трампа некомпетентным

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Так он отреагировал на выпады Трампа в адрес кандидата в вице-президенты США от демократов Камалы Харрис.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, назвал действующего главу государства Дональда Трампа некомпетентным из-за того, что тот раскритиковал кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис.Об этом, в воскресенье, 23 августа, сообщил телеканал АВС

Во время интервью, журналист попросил Байдена прокомментировать слова Трампа о том, что  Харрис, по мнению главы Белого дома, "скверная, умалишенная и обозленная", и что из всех сенаторов она вызывает наименьшее уважение. Байден, в свою очередь, заявил, что все это говорит о некомпетентности Трампа.

"Дональд Трамп изрекает много того, что, по его мнению, должно было бы отвлечь внимание американцев от его ежедневных обязанностей. Что говорит о пренебрежении, халатности и причинении вреда народу США, а также о некомпетентности", - заявил Байден.

При этом, комментируя слова 74-летнего Трампа о том, что демократ из-за преклонного возраста не сможет в полной мере справляться с обязанностями президента, 77-летний Байден посоветовал президенту "не спускать с него глаз". 

Ранее Трамп заявил, что при Байдене американцев ожидает "скучная жизнь". Выступая в штате Миннесота, Трамп начал критиковать телекомпанию Fox News, традиционно считающуюся симпатизирующей Байдену.

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Теги: США, Выборы, Байден, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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