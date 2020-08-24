В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

Накануне вечером в Минске не работали соцсети, мессенджеры и внешние ресурсы. Перебои наблюдались и в другие дни протестов.

В Минске скорость интернета снижали по требованию властей pixabay.com

Один из белорусских мобильных операторов компания A1 снизила пропускную способность своей 3G-cети в некоторых районах Минска по требования государственных органов власти. Об этом, в воскресенье, 23 августа сообщила пресс-служба оператора связи A1.

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - говорится в комментарии.

Также, в компании пообещали сообщить дополнительно о восстановлении корректного доступа к услуге.

По сообщениям местных СМИ, заметные перебои в работе интернета стали наблюдаться в воскресенье, около 18.35, когда основная масса протестующих подошла к Дворцу Независимости.

Ранее гендиректор компании Viber Джамел Агауа решил закрыть единственный офис в Беларуси из-за протестов и перебоев со связью в Минске.

Протесты в Беларуси. Лукашенко нашел виновных

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet