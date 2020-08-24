Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

Комментариев: 2
Накануне вечером в Минске не работали соцсети, мессенджеры и внешние ресурсы. Перебои наблюдались и в другие дни протестов.
В Минске скорость интернета снижали по требованию властей
В Минске скорость интернета снижали по требованию властей
pixabay.com

Один из белорусских мобильных операторов компания A1 снизила пропускную способность своей 3G-cети в некоторых районах Минска по требования государственных органов власти. Об этом, в воскресенье, 23 августа сообщила пресс-служба оператора связи A1

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - говорится в комментарии.

Также, в компании пообещали сообщить дополнительно о восстановлении корректного доступа к услуге. 

По сообщениям местных СМИ, заметные перебои в работе интернета стали наблюдаться в воскресенье, около 18.35, когда основная масса протестующих подошла к Дворцу Независимости.

Ранее гендиректор компании Viber Джамел Агауа решил закрыть единственный офис в Беларуси из-за протестов и перебоев со связью в Минске.

Протесты в Беларуси. Лукашенко нашел виновных

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: интернет, Мобильная связь, Беларусь, связь, Минск, мобильный оператор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    24.08.2020, 10:36
Оценка:  +4
Woodbrother
Любой диктатор - горе для страны. Отсталость, забитость, разворовывание, коррупция, нищета, ксенофобия и другие мерзости всегда царствуют в странах с диктатурами.
GreenPeace!    24.08.2020, 07:24
Оценка:  +1
GreenPeace!
Ужас,когда Лукашенко осознает,что люди совка уже прошлый век.Все стремятся к чему-то,но не к прошлому.И Путина тоже самое ждет
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь