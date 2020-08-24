В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
Один из белорусских мобильных операторов компания A1 снизила пропускную способность своей 3G-cети в некоторых районах Минска по требования государственных органов власти. Об этом, в воскресенье, 23 августа сообщила пресс-служба оператора связи A1.
"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - говорится в комментарии.
Также, в компании пообещали сообщить дополнительно о восстановлении корректного доступа к услуге.
По сообщениям местных СМИ, заметные перебои в работе интернета стали наблюдаться в воскресенье, около 18.35, когда основная масса протестующих подошла к Дворцу Независимости.
Ранее гендиректор компании Viber Джамел Агауа решил закрыть единственный офис в Беларуси из-за протестов и перебоев со связью в Минске.
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