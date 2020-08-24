Сирия осталась без электричества из-за взрыва под Дамаском

Взрыв прогремел между районом Аль-Дамир и Адрой в сельской местности недалеко от Дамаска.

В Сирии в результате взрыва газопровода под Дамаском вся страна осталась без электричества. Об этом, в понедельник, 24 августа, сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление сирийского министра нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима.

#URGENTE: La cadena RT informa de un apag'on total de electricidad en toda Siria tras la explosi'on de un gasoducto. #Blackout #Syria pic.twitter.com/Ne8wCuRm4R — Mundo en Conflicto (@MundoEC24) August 24, 2020

По его словам, был подорван газопровод в столичном регионе страны между районами Аль-Дамир и Адра. По данным чиновника, взрыв мог произойти из-за теракта.

В СМИ опубликованы видео с места взрыва.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Газопровод, о котором идет речь, снабжает газом южные регионы страны.

Ранее на востоке Китая в провинции Шаньдун произошла серия взрывов на одной из угольных шахт в уезде Цзясян. В результате семь человек погибли и еще девять получили ранения.

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