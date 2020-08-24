Оппозиция Беларуси объявила о подготовке к референдуму по Конституции

Оппозиция призывает начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов.

Координационный совет Беларуси объявил о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию. Об этом сообщила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова в Facebook.

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По ее словам, сохранение власти в руках бывшего президента приводит к огромным убыткам на предприятиях и влияет на благосостояние народа.

"Говорит нам, что привезет рабочих из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только в одном, чтобы он наконец ушел. Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала Ковалькова..

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Напомним, что ранее президент Александр Лукашенко встретился с белорусскими силовиками, поблагодарил их за службу и пообещал "разобраться" с митингующей оппозицией. Силовики в свою очередь встретили президента аплодисментами и пообещали быть с ним до конца.