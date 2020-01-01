В Африке найден один из крупнейших в мире алмазов
В Южной Африке обнаружили алмаз весом 442 карата, который стал одним из крупнейших в мире и оценивается в 18 миллионов долларов, сообщает британская компания-разработчик рудника Gem Diamonds Ltd.
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“Это один из крупнейших алмазов, найденных в этом году. Это подтверждает важность рудника Летсенг, где уже не впервые находят большие и высококачественные камни, - сказал в заявлении президент Gem Diamonds Клиффорд Элфик.
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По оценкам экспертов, цена алмаза после шлифовки, может достигать 18 млн долл.
Ранее в США показали уникальный алмаз в 552 карата. Этот камень, напоминающий по форме куриное яйцо, вошел в ТОП-25 самых дорогих камней в мире.