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МИД Украины ответил на критику Минска

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Украинские дипломаты советуют Минску прислушиваться к обществу и друзьям, а не "прокладывать себе путь вперед дубинками".
Украинский МИД ответил белорусскому
Украинский МИД ответил белорусскому
Корреспондент.net

В ответ на критику МИД Беларуси на советы президента Владимира Зеленского в МИД Украины посоветовали Минску отказаться от насилия, потому что это путь в никуда. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда", - говорится в заявлении.

В МИД пожелали Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов", - отметили в МИД Украины.

Ранее появилось интервью Владимира Зеленского телеканалу Euronews, в котором он посоветовал Александру Лукашенко провести новые выборы.

В МИД Беларуси в ответ заявили, что Минск нуждается в поддержке и понимании, а не "заезженных советах".

 

 

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Теги: Украина, Выборы, Беларусь, МИД Украины, Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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blya-tolyan    24.08.2020, 10:33
Оценка:  0
blya-tolyan
ха-ха-ха, преЗЕрватив без смазки залез по самые помидоры, получил по шнобелю и ещё что то мычит в своё оправдание? Га.дон ты ЗЕлёный, напомни ка народу ГДЕ ты было в 2012, 2014 годах. Возле таких как лукашенко и хуец у них посасывал, лишь бы не выбросили на помойку. Ч М О ЗЕлёное.
blya-tolyan    24.08.2020, 10:36
Оценка:  0
blya-tolyan
а теперь советы даёшь? Тот, который по норам шнобель прятал пока на Майдане люди гибли. Который повестки рвал со смехуёчками. Это Ч М О ещё думает что чего то стоит?
KоляТашлинков    24.08.2020, 10:30
Оценка:  -22
KоляТашлинков
Бацька всё правильно сказал.А что до"друзей",то таких как наше недогосударство"друзей" нужно брать за одно место и в музей!)))))
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