МИД Украины ответил на критику Минска
В ответ на критику МИД Беларуси на советы президента Владимира Зеленского в МИД Украины посоветовали Минску отказаться от насилия, потому что это путь в никуда. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
"Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда", - говорится в заявлении.
В МИД пожелали Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.
"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов", - отметили в МИД Украины.
Ранее появилось интервью Владимира Зеленского телеканалу Euronews, в котором он посоветовал Александру Лукашенко провести новые выборы.
В МИД Беларуси в ответ заявили, что Минск нуждается в поддержке и понимании, а не "заезженных советах".
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