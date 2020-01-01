В Беларуси опровергают нарушение границы Литвы

Представитель Минобороны расценил действия белорусских летчиков как абсолютно соответствующие международному законодательству.

С территории Литвы в Беларусь запустили восемь воздушных шаров цветов Белорусской народной республики tut.by

Вертолеты Военно-воздушных сил Беларуси не нарушали государственную границу при остановке воздушных шаров, запущенных с территории Литвы. Об этом в понедельник, 24 августа, заявил исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС Беларуси Олег Орлов, сообщают российские СМИ.

“Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было“, - сказал он.

Орлов расценил действия белорусских военных летчиков как “абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству“.

Власти Литвы в свою очередь заявляют, что белорусский вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны 23 августа. Читай также: Видим шевеление НАТО: Лукашенко объяснил боевую готовность войск В связи с этим посол Беларуси в Вильнюсе Валерий Барановский был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что нарушивший границу вертолет видели возле поселка Мядининкай участники акции солидарности с протестующими в Беларуси.