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В Беларуси опровергают нарушение границы Литвы

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Представитель Минобороны расценил действия белорусских летчиков как абсолютно соответствующие международному законодательству.
С территории Литвы в Беларусь запустили восемь воздушных шаров цветов Белорусской народной республики
С территории Литвы в Беларусь запустили восемь воздушных шаров цветов Белорусской народной республики
tut.by
Вертолеты Военно-воздушных сил Беларуси не нарушали государственную границу при остановке воздушных шаров, запущенных с территории Литвы. Об этом в понедельник, 24 августа, заявил исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС Беларуси Олег Орлов, сообщают российские СМИ.
 
 
“Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было“, - сказал он.
 
Орлов расценил действия белорусских военных летчиков как “абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству“. 
 
Власти Литвы в свою очередь заявляют, что белорусский вертолет Ми-24 нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны 23 августа.
 
В связи с этим посол Беларуси в Вильнюсе Валерий Барановский был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста.
 
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что нарушивший границу вертолет видели возле поселка Мядининкай участники акции солидарности с протестующими в Беларуси.
 
Напомним, Минобороны Беларуси в понедельник, 24 августа, сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы воздушными шарами с антигосударственной символикой.

 

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Теги: Беларусь, граница, ВВС, Литва
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Источник: korrespondent.net

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