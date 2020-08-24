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Ким Чен Ын впал в кому - СМИ

Комментариев: 3
Теперь страной руководит 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, по данным южно-корейской разведки.
Вопрос здоровья Чен Ына был поднят, когда он не появился на церемонии чествования своего деда Ким Ир Сена
Вопрос здоровья Чен Ына был поднят, когда он не появился на церемонии чествования своего деда Ким Ир Сена
 
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.
 
Он сослался на данные южно-корейской разведки, согласно которым 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон руководит страной - хотя официальных назначений на эту должность не было.
 

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть обязанностей помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон.
 
По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы “снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики“.


Ранее разведка США сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Состояние его здоровья было стабильное. 

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Теги: Северная Корея, КНДР, Кома, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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foster12    24.08.2020, 20:40
Оценка:  -1
foster12
Пора уже Кимом собачек покормить...
Колишній-східняк    24.08.2020, 18:52
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Кома, куме, це ще не крапка .
tel1    24.08.2020, 18:01
Оценка:  +1
tel1
шо обожрался пончиками?
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