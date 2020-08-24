Ким Чен Ын впал в кому - СМИ
Теперь страной руководит 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, по данным южно-корейской разведки.
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.
Он сослался на данные южно-корейской разведки, согласно которым 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон руководит страной - хотя официальных назначений на эту должность не было.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть обязанностей помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон.
По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы “снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики“.
Ранее разведка США сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Состояние его здоровья было стабильное.
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