Ким Чен Ын впал в кому - СМИ

Теперь страной руководит 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, по данным южно-корейской разведки.

Вопрос здоровья Чен Ына был поднят, когда он не появился на церемонии чествования своего деда Ким Ир Сена

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.

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Он сослался на данные южно-корейской разведки, согласно которым 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон руководит страной - хотя официальных назначений на эту должность не было.



Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть обязанностей помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон.

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По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы “снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики“.



Ранее разведка США сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Состояние его здоровья было стабильное.