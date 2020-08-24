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Путин созвонился с Лукашенко: Подробности

Комментариев: 2
Российскую вакцину от коронавируса поставят в Беларусь.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В понедельник, 24 августа, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и РФ. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили внутренние проблемы, а также борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает издание Белта в понедельник, 24 августа. 

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Главы государств договорились о третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса в Беларуси. 

Граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса - отмечено в сообщении

Известно, что Беларусь станет первой страной, куда поставят вакцину российского производства.

Напомним, ранее в России заявили о выпуске первой партии вакцины от коронавируса.  Препарат имеет рабочее название Гам-КОВИД-Вак.

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Теги: Беларусь, Россия, вакцина, коронавирус
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Комментариев (2)
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navigator2    24.08.2020, 19:37
Оценка:  -1
navigator2
а бояру?
Колишній-східняк    24.08.2020, 18:51
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Завезут колонной танков и БТРов с зелёными человечками, сверху - вертушки и другое авиационное прикрытие.
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