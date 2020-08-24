Путин созвонился с Лукашенко: Подробности

Российскую вакцину от коронавируса поставят в Беларусь.

В понедельник, 24 августа, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и РФ. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили внутренние проблемы, а также борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает издание Белта в понедельник, 24 августа.

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Главы государств договорились о третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса в Беларуси.

Граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса - отмечено в сообщении

Известно, что Беларусь станет первой страной, куда поставят вакцину российского производства.

Напомним, ранее в России заявили о выпуске первой партии вакцины от коронавируса. Препарат имеет рабочее название Гам-КОВИД-Вак.