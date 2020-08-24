Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Медики ФРГ: Навальный был отравлен

Комментариев: 10
Навальный по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной комы, но серьёзной опасности для его жизни сейчас нет.
Действие яда в организме Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях, подчеркнули в Сharite
Действие яда в организме Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях, подчеркнули в Сharite
charite.de
 
Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию яда из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила берлинская клиника Сharite, в которой находится Навальный.
 
 
Конкретное вещество в настоящее время не известно, продолжается дальнейший анализ. Действие яда в организме Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях, подчеркнули в Сharite.
 
"Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы" - говорится в сообщении клиники. 
 
По данным Сharite, Навальный по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной комы, но серьёзной опасности для его жизни сейчас нет.
 
Ранее спикер правительства Германии Штеффан Зиберт заявил, что официальный Берлин не исключает вероятность отравления Навального. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, медики, врачи, отравление, Навальный, Шарите
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
Агент_Смитт    24.08.2020, 20:45
Оценка:  0
Агент_Смитт
Эта чудная клиника после истории с Тимошенко, естественно заслуживает доверия так же как и британские ученые )))
Агент_Смитт    24.08.2020, 20:45
Оценка:  0
Агент_Смитт
Эта чудная клиника после истории с Тимошенко, естественно заслуживает доверия так же как и британские ученые )))
Graddfeydd    24.08.2020, 20:18
Оценка:  +2
Graddfeydd
Никогда такого не было, и вот опять!
foster12    24.08.2020, 19:41
Оценка:  +1
foster12
Вот брехуны..... это не свежая шаурма и просроченый чай.
Какое ФСБ? Они никогда, от слова НИКОГДА таким не занимаются.
Их там НЕТ...
Колишній-східняк    24.08.2020, 18:42
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Я в этом не сомневался. Ведь если проанализировать, то ни с кем из моих знакомых, ни знакомых моих знакомых и других людей, о которых мне приходилось слышать от знакомых, такого не случалось. От слова вообще. А с российскими оппозиционерами, шпионами и т.п. - это случается постоянно.
Колишній-східняк    24.08.2020, 18:45
Оценка:  0
Колишній-східняк
Разница только в средствах - от ледоруба, до полония или навичка. Ну так что еще надо доказывать? Взять Навального - здоровый мужик, занимается спортом, не курит, не ширяется, в пьянстве замечен не был... и стоило только вылезть из убежища и вдруг - опять.
Колишній-східняк    24.08.2020, 18:48
Оценка:  +2
Колишній-східняк
ВЧК-КГБ-ФСБ особенно и не заморачивается, а действует старыми, хорошо отработанными и испытанными методами.
foster12    24.08.2020, 19:43
Оценка:  +1
foster12
Шото вата тебя минусит.
Видать за живое задел....
CCS    24.08.2020, 18:29
Оценка:  +1
CCS
Щось вата ще не волає "ви_всьо_врьотє!"???
Колишній-східняк    24.08.2020, 19:00
Оценка:  0
Колишній-східняк
Так сколько же можно? Уже и самым тупым из них доходить стало очевидное. Тупо отрицать-то можно, а аргументировать - нет.
Колишній-східняк    24.08.2020, 19:40
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Можно еще минус поставить от бессильной злобы.
foster12    24.08.2020, 19:47
Оценка:  +1
foster12
Ватный аргумент это АК 47 и прбитые мозги...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь