Россия ответила Австрии на высылку дипломата

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер был вызван в понедельник в МИД РФ, где ему был выражен протест.

Российская Федерация объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответа на высылку сотрудника посольства РФ в Вене. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило министерство иностранных дел РФ.

Отмечается, что посол Австрии в России Йоханнес Айгнер был вызван в понедельник в МИД РФ, где ему был выражен протест против высылки российского дипломата.

Данное решение австрийской стороны в МИД РФ назвали "необоснованным". "Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что власти страны впервые решили объявить персона нон грата российского дипломата и обязали его до 1 сентября покинуть страну.

Этот дипломат якобы несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.

В ходе судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором. Россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Напомним, ранее власти Словакии объявили о высылке российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В МИД РФ назвали этот шаг неконструктивным и пообещали принять ответные меры.

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