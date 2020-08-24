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Россия ответила Австрии на высылку дипломата

Комментариев: 1
Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер был вызван в понедельник в МИД РФ, где ему был выражен протест.
МИД РФ объявил о высылке австрийского дипломата
МИД РФ объявил о высылке австрийского дипломата
rbc.ru
 
Российская Федерация объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответа на высылку сотрудника посольства РФ в Вене. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило министерство иностранных дел РФ.
 
 
Отмечается, что посол Австрии в России Йоханнес Айгнер был вызван в понедельник в МИД РФ, где ему был выражен протест против высылки российского дипломата.
 
Данное решение австрийской стороны в МИД РФ назвали "необоснованным". "Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
 
Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что власти страны впервые решили объявить персона нон грата российского дипломата и обязали его до 1 сентября покинуть страну.
 
Этот дипломат якобы несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.
 
В ходе судебного следствия австрийский гражданин назвал этого дипломата своим куратором. Россиянин в свою очередь отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.
 
Напомним, ранее власти Словакии объявили о высылке российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В МИД РФ назвали этот шаг неконструктивным и пообещали принять ответные меры.

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Теги: Дипломатия, шпионаж, Австрия, дипломат, МИД, дипломатические отношения, нон грата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
navigator2    24.08.2020, 19:35
Оценка:  0
navigator2
ка-цапи закрийтися в пара-ше і забудьте про навколишній світ
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