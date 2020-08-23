Израиль продлил ограничения на въезд иностранцев

Въезд в страну без обязательного двухнедельного карантина разрешен для граждан Израиля и стран "зеленой" зоны эпидемического риска.

Украинцы смогут попасть в Израиль только после прохождения обязательного карантина Getty Images

Действие общего запрета на въезд иностранцев в Израиль по распоряжению правительства страны продлено до 1 октября из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщило израильское издание Hamodi.

При этом въезд в страну без обязательного двухнедельного карантина разрешен для граждан Израиля и стран "зеленой" зоны эпидемического риска.

"Зеленая" зона включает Великобританию, Словению, Новую Зеландию, Грузию, Данию, Австрию, Канаду, Эстонию, Италию, Финляндию, Латвию, Германию, Венгрию, Грецию, Литву, Хорватию, Болгарию, Кипр, Гонконг и Руанду.

Как сообщалось ранее, власти Израиля в очередной раз ввели жесткие карантинные ограничения на фоне скачка заболеваемости коронавирусом COVID-19.

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