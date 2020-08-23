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Израиль продлил ограничения на въезд иностранцев

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Въезд в страну без обязательного двухнедельного карантина разрешен для граждан Израиля и стран "зеленой" зоны эпидемического риска.
Украинцы смогут попасть в Израиль только после прохождения обязательного карантина
Украинцы смогут попасть в Израиль только после прохождения обязательного карантина
Getty Images
 
Действие общего запрета на въезд иностранцев в Израиль по распоряжению правительства страны продлено до 1 октября из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщило израильское издание Hamodi.
 
 
При этом въезд в страну без обязательного двухнедельного карантина разрешен для граждан Израиля и стран "зеленой" зоны эпидемического риска.
 
"Зеленая" зона включает Великобританию, Словению, Новую Зеландию, Грузию, Данию, Австрию, Канаду, Эстонию, Италию, Финляндию, Латвию, Германию, Венгрию, Грецию, Литву, Хорватию, Болгарию, Кипр, Гонконг и Руанду.
 
Как сообщалось ранее, власти Израиля в очередной раз ввели жесткие карантинные ограничения на фоне скачка заболеваемости коронавирусом COVID-19.

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Теги: Израиль, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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