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Республиканцы выдвинули Трампа в президенты США

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Трамп выиграл все республиканские праймериз и получил 2 399 голосов партийного съезда из 2400.
Трамп попытается во второй раз стать президентом США
Трамп попытается во второй раз стать президентом США
Представители Республиканской партии официально выдвинули действующего президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на предстоящих в ноябре очередных выборах. Такое решение принято в понедельник, 24 августа, на съезде партии, сообщило издание Комсомольская правда.
 
 
Голосование делегатов съезда проходило в прямом эфире. Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов. 
 
Эта процедура была скорее формальная, так как в отсутствие серьезной конкуренции Трамп выиграл все республиканские праймериз и получил 2 399 голосов партийного съезда из 2400, отмечает издание.
 
Главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента будет Джозеф Байден, официально утвержденный кандидатом от Демократической партии 19 августа. 
 
Напомним, ранее Трамп раскритиковал возможность проголосовать по почте, которую ввели в США из-за эпидемии коронавируса.

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Теги: Президентская гонка в США, США, президент, Трамп, Дональд Трамп, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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