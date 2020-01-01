У Навального заявляют, что Следком РФ не отреагировал на его отравление

Отведенный законом срок на открытие уголовного дела истек 23 августа в 13:30, подчеркнули в штабе российского оппозиционера.

Заявление об отравлении Навального было подано сразу после его госпитализации twitter.com/navalny

Российские силовые органы не открыли уголовное дело об отравлении оппозиционера Алексея Навального, несмотря на письменные заявления его представителей. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в соцсети.

"В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в Следственный комитет Москвы и полицию Томска", - напомнила она.

Решения об открытии дела по закону принимаются за три дня, отметила Ярмыш. "Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбудили", – подчеркнула она.

Позднее Ярмыш опубликовала официальное сообщение берлинской клиники Сharite, в которой сейчас находится Навальный, с выводами о его отравлении.

"Надеюсь, теперь Следственный комитет посчитает нужным все-таки возбудить уголовное дело по факту отравления?", - отметила представитель Навального.

Ранее клиника Сharite сообщила, что Навальный подвергся воздействию яда из группы ингибиторов холинэстеразы. Действие яда в организме Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях, подчеркнули в Сharite.

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