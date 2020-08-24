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Омские медики отрицают отравление у Навального

Комментариев: 4
У пациента отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, утверждает главный токсиколог Омской области.
При поступлении Навального в стационар его проверяли на широкий спектр наркотиков, психодилетиков и лекарств, утверждают в омской больнице
При поступлении Навального в стационар его проверяли на широкий спектр наркотиков, психодилетиков и лекарств, утверждают в омской больнице
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Медицинское обследование в Омске не выявило в крови российского оппозиционера Алексея Навального яд, об обнаружении которого заявила берлинская клиника Charite. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает ТАСС.
 
 
По его словам, при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотиков, синтетических веществ, психодилетиков и лекарств, в т.ч. ингибиторов холинестеразы. 
 
"Результат отрицательный. Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы", - сказал Сабаев. 
 
Он так же выразил готовность, передать немецким медикам образцы биоматериала Навального для их всестороннего изучения.
 
Ранее клиника Сharite сообщила, что Навальный подвергся воздействию яда из группы ингибиторов холинэстеразы. Действие яда в организме Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях, подчеркнули в Сharite.

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Теги: медики, врачи, отравление, Навальный
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Jonas7    24.08.2020, 23:02
Оценка:  +7
Jonas7
Куда немецким врачам до омских санитаров.
Делов то, оппозиционеры в кому впадают на ровном месте, ну бывает.
Уже представляю: лежит Навальный в коме, и врачи в РФ у него спрашивают "жалобы есть?", в ответ тишина, и пишут "таксь, клиническая картина отравления отсутствует, жалоб пациент не предъявляе
DrFreeman    24.08.2020, 23:35
Оценка:  +3
DrFreeman
в омске не смогли взять кровь из пальца, ватка которой, мажут палец перед забором крови, была занята
Колишній-східняк    24.08.2020, 21:59
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Да кто бы сомневался, что они будут отрицать. Томск - это Сибирь. Там и урановых рудников недалеко. В советское время из-за этого Томск Атомском называли.
Колишній-східняк    24.08.2020, 22:00
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Сорри - Омск. Но это - тоже Сибирь.
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