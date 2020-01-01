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В Техасе объявлено чрезвычайное положение

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Ранее Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штатах Луизиана и Миссисипи, а также в Пуэрто-Рико.
Ураган Marco достигнет побережья Техаса уже в понедельник
Ураган Marco достигнет побережья Техаса уже в понедельник
 
Режим чрезвычайного положения веден в штате Техас в связи тропическими штормами Marco и Laura, которые приближаются к его территории. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой администрацию президента США.
 
 
Отмечается, что президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении чрезвычайного положения в Техасе. Она предусматривает предоставление федеральной помощи в дополнение к усилиям властей штата. 
 
"Решение президента позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - подчеркнули в Белом доме.
 
Ранее Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штатах Луизиана и Миссисипи, а также в Пуэрто-Рико. По данным администрации США, Marco достигнет американского побережья 24 августа, а Laura - через два дня.
 
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, в настоящее время тропический шторм Marco находится в 65 км к юго-востоку от устья реки Миссисипи, максимальная скорость ветра в его пределах составляет 18 м/с. 
 
Максимальная скорость порывов ветра в пределах тропического шторма Laura достигает 26 м/с, шторм находится в 25 км к югу от кубинского острова Ларго-дель-Сур.
 
Ранее власти Пуэрто-Рико приняли решение о введении режима чрезвычайного положения из-за надвигающегося шторма Исаиас.

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Теги: шторм, Техас, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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