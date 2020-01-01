В Техасе объявлено чрезвычайное положение

Ранее Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штатах Луизиана и Миссисипи, а также в Пуэрто-Рико.

Ураган Marco достигнет побережья Техаса уже в понедельник

Режим чрезвычайного положения веден в штате Техас в связи тропическими штормами Marco и Laura, которые приближаются к его территории. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой администрацию президента США.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении чрезвычайного положения в Техасе. Она предусматривает предоставление федеральной помощи в дополнение к усилиям властей штата.

"Решение президента позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - подчеркнули в Белом доме.

Ранее Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штатах Луизиана и Миссисипи, а также в Пуэрто-Рико. По данным администрации США, Marco достигнет американского побережья 24 августа, а Laura - через два дня.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, в настоящее время тропический шторм Marco находится в 65 км к юго-востоку от устья реки Миссисипи, максимальная скорость ветра в его пределах составляет 18 м/с.

Максимальная скорость порывов ветра в пределах тропического шторма Laura достигает 26 м/с, шторм находится в 25 км к югу от кубинского острова Ларго-дель-Сур.

Ранее власти Пуэрто-Рико приняли решение о введении режима чрезвычайного положения из-за надвигающегося шторма Исаиас.

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