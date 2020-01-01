Лукашенко уволил посла, выступившего против разгона активистов

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня первым среди дипломатов выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов.

Лещеня проработал в МИД Беларуси 26 лет slovakia.mfa.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил посла в Словакии Игоря Лещеню, ранее публично осудившего жесткое применение силы против оппозиционных активистов. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на президентский указ.

Напомним, Лещеня подал в отставку на фоне массовых протестов в Беларуси. По его словам, в МИД Беларуси считают, что высказанная в его заявлении гражданская позиция "вышла за рамки".

В МИД Беларуси пояснили, что решение об отставке должен принять глава государства Александр Лукашенко.

Напомним, 16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня первым среди дипломатов выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента.

Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан – заявил дипломат.

Лещеня также завил, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

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