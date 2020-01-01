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Лукашенко уволил посла, выступившего против разгона активистов

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Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня первым среди дипломатов выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов.
Лещеня проработал в МИД Беларуси 26 лет
Лещеня проработал в МИД Беларуси 26 лет
slovakia.mfa.gov.by
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил посла в Словакии Игоря Лещеню, ранее публично осудившего жесткое применение силы против оппозиционных активистов. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на президентский указ. 
 
 
Напомним, Лещеня подал в отставку на фоне массовых протестов в Беларуси. По его словам, в МИД Беларуси считают, что высказанная в его заявлении гражданская позиция "вышла за рамки".
 
В МИД Беларуси пояснили, что решение об отставке должен принять глава государства Александр Лукашенко.
 
Напомним, 16 августа посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня первым среди дипломатов выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента.
 
Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан – заявил дипломат.
 
Лещеня также завил, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, Дипломатия, дипломат, отставка, МИД, посол, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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