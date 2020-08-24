Высочайший небоскреб в мире стал сине-желтым - видео

В ОАЭ Украину поздравили с Днем Независимости, подсветив "визитную карточку" страны в цветах украинского государственного флага.

В Дубае самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа подсветили в цветах украинского флага. Соответственное видео в понедельник, 24 августа, было опубликовано на странице башни в Instagram.

"Бурдж-Халифа освещен в цветах украинского флага в честь Дня независимости, желая народу Украины процветания и мира", - указано в подписи к видео.

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Напомним, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости.

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