В Нью-Йорке школьные занятия намерены проводить на улицах

Мэрией города обсуждалась возможность перекрыть движение транспорта в отдельных кварталах Нью-Йорка в период школьных занятий.

В США мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио допустил проведение обучения в школах на открытом воздухе из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил городской телеканал NY1.

"Мы знаем, что проведение занятий на открытом воздухе - эта идея, которая дает результат. Таким образом открывается много возможностей", - отметил градоначальник.

В ближайшие дни руководство школ Нью-Йорка должно представить в городской департамент образования планы по организации классов на открытом воздухе с конкретным указанием улиц, парков и спортивных площадок, где можно было бы безопасно проводить занятия.

При этом де Блазио не уточнил, кто будет дополнительно спонсировать образовательные учреждения, поскольку для организации занятий на открытом воздухе необходимы, по меньшей мере, палатки и тенты.

Ранее мэрией города обсуждалась возможность перекрыть движение транспорта в отдельных кварталах Нью-Йорка в период школьных занятий и дать возможность администрации школ устанавливать тенты на улицах.

Тогда мэр не поддержал такой идеи, ссылаясь на погодные условия в городе.

По последним данным, в США подтверждено 5 897 093 случая заражения COVID-19, из них 3 173 387 пациентов вылечились и 180 825 – умерли от последствий коронавирусной болезни. Штаты лидируют в мире по заболеваемости и смертности от COVID-19.

Как сообщалось, власти Нью-Йорка анонсировали создание пунктов проверки на всех въездах в город для выявления заболевших коронавирусом. Зараженные будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

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