Турция осудила учения Греции в Средиземном море

Воздушно-морские учения Афины запланировали в ответ на продление Анкарой срока пребывания судна Oruc Reis в спорных водах.

Турецкое судно Oruc Reis останется в спорных водах Средиземного моря до 27 августа

Минобороны Турции осудило Грецию за проведение с 25 по 27 августа в Средиземном море воздушно-морских учений. Об этом сообщила пресс-служба турецкого оборонного ведомства в понедельник, 24 августа.

"Министр ( обороны Турции) Хулуси Акар охарактеризовал учения Греции, зона которых частично совпадает с областью проведения работ исследовательского судна Oruc Reis, как деятельность, не соответствующую добрососедским отношениям и правилам судоходства, которая также повышает напряженность в Средиземном море", - указано в сообщении.

Отмечается, что учения с использованием настоящих боеприпасов Афины запланировали в ответ на продление Анкарой срока пребывания судна Oruc Reis в Средиземном море до 27 августа.

Напомним, Турция решила проводить сейсмические исследования в спорных водах в восточной части Средиземного моря неподалеку от Кипра, несмотря на протесты Греции.

Как сообщалось, Афины в этом вопросе поддержал ЕС, в частности Франция.

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