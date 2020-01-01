В порту Бейрута нашли почти 80 контейнеров с химикатами

Военные Вооруженных сил Ливана приняли все меры предосторожности с учетом опасности найденных химических веществ.

Ливанские военные обнаружили в столичном порту, в котором произошел мощный взрыв селитры, 79 контейнеров с опасными химикатами, название которых пока не раскрывается. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны.

"Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера", - указано в сообщении.

При этом военнослужащие приняли все меры предосторожности, "учитывая, что утечка химикатов представляет угрозу для жизни".

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который разрушил значительную часть города. По официальной версии, в гавани сдетонировало 2750 тонн селитры.

По делу о взрыве были арестованы 19 чиновников, в том числе генеральный директор порта Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер. Виновным за преступную халатность, ставшей причиной трагедии, может быть вынесен смертный приговор.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet