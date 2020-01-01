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В порту Бейрута нашли почти 80 контейнеров с химикатами

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Военные Вооруженных сил Ливана приняли все меры предосторожности с учетом опасности найденных химических веществ.
В порту Бейрута продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва
В порту Бейрута продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва

Ливанские военные обнаружили в столичном порту, в котором произошел мощный взрыв селитры, 79 контейнеров с опасными химикатами, название которых пока не раскрывается. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны.

"Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера", - указано в сообщении.

При этом военнослужащие приняли все меры предосторожности, "учитывая, что утечка химикатов представляет угрозу для жизни".

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который разрушил значительную часть города. По официальной версии, в гавани сдетонировало 2750 тонн селитры.

По делу о взрыве были арестованы 19 чиновников, в том числе генеральный директор порта Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер. Виновным за преступную халатность, ставшей причиной трагедии, может быть вынесен смертный приговор.

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Теги: Ливан, военные, Бейрут, Химикаты
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Источник: korrespondent.net

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