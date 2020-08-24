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Ряд стран Европы поддержал санкции против РФ

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Ограничительные меры ЕС, введенные после аннексии Крымского полуострова, продлены до 23 июня 2021 года.
Евросоюз не признает аннексию Крыма Россией
Евросоюз не признает аннексию Крыма Россией

Шесть европейских государств выступили за продление санкций Евросоюза против России из-за аннексии Крыма. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, распространенном в понедельник, 24 августа.

Отмечается, что в поддержку ограничительных мер выступили страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

"Решением Совета существующие ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года", - указано в сообщении.

Напомним, санкции ЕС против России включают запрет на импорт товаров из Крыма в страны Евросоюза. Также запрещены инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги на полуострове. Кроме того, под ограничения попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний.

Как сообщалось, в конце июня Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против РФ за военную агрессию в Украине.

Также уже через месяц ЕС ввел ограничительные меры против структур и граждан России и Китая за кибератаки. Под санкции попали главный центр спецтехнологий Генштаба ВС РФ и четверо россиян.

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Теги: Россия, Европа, ЕС, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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