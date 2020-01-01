Маски и сокращенные уроки: в Хорватии разрабатывают нововведения для школ
Власти Хорватии изучают возможность ношения масок старшеклассниками и сокращенных занятий из-за эпидемии коронавируса. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила глава рабочей группы по разработке мер для начала нового учебного года Анна Павич Шиметин.
Также, по ее словам, необходимо подготовить резервные помещения для учебы, чтобы ученики могли соблюдать социальную дистанцию - 1,5 метра для начальной школы и 2 метра - для средней.
Кроме того, ношение масок будет обязательным для всех учителей, старшеклассников и учеников средней школы. Для последних - только в тех случаях, когда нет возможности соблюдать дистанцию.
Если нововведения будут утверждены, новый учебный год в стране, в которой увеличивается количество случаев заражения коронавирусом, начнется 7 сентября.
По последним данным, в Хорватии лабораторно подтверждено 8311 случаев COVID-19, из них 5926 закончились выздоровлением и 173 - смертью.
Как сообщалось, в США мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио допустил проведение обучения в школах на открытом воздухе из-за пандемии коронавируса.
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