Маски и сокращенные уроки: в Хорватии разрабатывают нововведения для школ

Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в стране все учителя во время уроков должны обязательно носить маски.

Власти Хорватии изучают возможность ношения масок старшеклассниками и сокращенных занятий из-за эпидемии коронавируса. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила глава рабочей группы по разработке мер для начала нового учебного года Анна Павич Шиметин.

"Предлагается двух- или трехчасовое обучение, работа в две смены, чтобы не начинать занятия для всех одновременно, а также развести время отдыха (учеников)", - сообщила Павич Шиметин.

Также, по ее словам, необходимо подготовить резервные помещения для учебы, чтобы ученики могли соблюдать социальную дистанцию - 1,5 метра для начальной школы и 2 метра - для средней.

Кроме того, ношение масок будет обязательным для всех учителей, старшеклассников и учеников средней школы. Для последних - только в тех случаях, когда нет возможности соблюдать дистанцию.

Если нововведения будут утверждены, новый учебный год в стране, в которой увеличивается количество случаев заражения коронавирусом, начнется 7 сентября.

По последним данным, в Хорватии лабораторно подтверждено 8311 случаев COVID-19, из них 5926 закончились выздоровлением и 173 - смертью.

Как сообщалось, в США мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио допустил проведение обучения в школах на открытом воздухе из-за пандемии коронавируса.

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