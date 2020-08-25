Брат Навального обвинил главврача омской больницы в продажности

Медик заявлял о невозможности транспортировки оппозиционера и препятствовал встречи немецких врачей с родными политика.

Главный врач омской больницы, в которой лечили российского оппозиционера Алексея Навального, препятствовал диагностике и отправке политика в немецкую клинику. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил брат Алексея Олег Навальный на своей странице в Facebook.

"Классную пресс-конференцию сегодня устроили в Омске пара мед. администраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал "спасибо". Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея", - заявил родственник оппозиционера.

По его словам, за час до получения разрешения на транспортировку политика главврач лично сообщил, что тот "нетранспортабельный и он его не отпустит".

Кроме того, медик препятствовал общению родных Навального с немецкими врачами, когда они приехали в омскую больницу, отметил брат оппозиционера.

"Именно он нагло врал всему миру, что диагноз - нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено. Нет ничего более мерзкого, чем люди которые ставят жизнь человека под угрозу, опасаясь за своё кресло", - подчеркнул Олег Навальный.

Также он выразил благодарность пилотам, которые оперативно посадили самолёт в Омске, врачам скорой, которые доставили его в больницу, мед. персоналу из Омска и Москвы, которые поддерживали жизнь в его брате.

"Ну и бесконечное спасибо всем, кто помог надавить на власть и организовать вывоз", - резюмировал родственник российского политика.

Как сообщалось, в берлинской клинике Сharite, в которой проходит лечение Навальный, заявили, что политик подвергся воздействию яда.

В свою очередь в омской больнице отрицают диагноз немецких коллег, настаивая на том, что яда в крови российского оппозиционера не было обнаружено.

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