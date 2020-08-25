Сотрудник Госдепа США встретился с Тихановской

Замгоссекретаря США встретился также с главами МИД и Минобороны Литвы Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом.

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в столице Литвы провел встречу с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом в понедельник, 24 августа, заявила пресс-служба Госдепа.

"Первый заместитель госсекретаря встретился с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в республике и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране", - указано в сообщении.

Отмечается, что Бигэн также подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси, а также "суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее".

Во время своего визита в Литву замгоссекретаря США встретился, в частности, с главами МИД и Минобороны страны Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом, чтобы обсудить с ними кризис в Беларуси, "противостояние угрозам со стороны России и КНР, а также продвижение прав человека и демократии".

Как сообщалось, о планах Бигэна посетить Литву и Россию для обсуждения ситуации в Беларуси четыре дня назад сообщили СМИ.

Напомним, Светлана Тихановская находится в Вильнюсе после того, как ее туда вывезли власти Беларуси.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet