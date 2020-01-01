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У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение

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Эпицентр подземных толчков находился в 651 км к северу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 8,3 км.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,3 км
Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,3 км
csis.org

У берегов островного Королевства Тонга в Тихом океане в понедельник, 24 августа, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 651 км к северу от столицы страны - города Нукуалофа с населением около 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 8,3 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Также подземные толчки силой 6,6 балла зафиксировали на востоке Филиппин. Стихия повредила некоторые дома и имущество в прибрежном районе.

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Теги: Землетрясения, Тихий океан, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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