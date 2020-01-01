США и Китай заявили о прогрессе торговой сделки

Стороны переговоров также решили вместе создавать необходимые условия для реализации первой части торговой сделки.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп после подписания первой части торговой сделки

США и Китай отметили прогресс в реализации первой фазы китайско-американской торговой сделки и заявили о готовности к следующим шагам. Об этом говорится в пресс-релизе представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, опубликованном в понедельник, 24 августа.

Отмечается, что заявление было сделано по итогам звонка с участием представителя США Роберта Лайтхайзера, американского министра финансов Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

"Обе стороны видят прогресс и привержены тому, чтобы предпринимать необходимые шаги для обеспечения успеха соглашения", - подчеркнула пресс-служба.

По данным китайских СМИ, участники переговоров также решили совместно создавать необходимые условия для реализации первой фазы торговой сделки.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил отложить переговоры с Китаем, поскольку Пекин, по словам главы Белого дома, виноват в пандемии коронавируса, начавшейся в Ухане.

Ранее власти Китая готовы были отказаться от торговой сделки с США из-за обвинений Вашингтона по коронавирусу.

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