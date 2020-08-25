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Вооруженные силы Британии могут отказаться от танков - СМИ

Комментариев: 2
В Минобороны считают, что такая техника больше не соответствует характеру и способу ведения боевых действий.
Танки Challenger 2 стоят на вооружении НАТО
Танки Challenger 2 стоят на вооружении НАТО

Британская армия может полностью отказаться от использования танков в процессе модернизации вооруженных сил. Об этом во вторник, 25 августа, сообщила газета The Times.

Отмечается, что обновление 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior требует значительных финансовых затрат.

Кроме того, оборонное ведомство королевства считает, что такая техника больше не соответствует характеру и способу ведения боевых действий. В современном мире необходимы вложения в кибервооружение и космические технологии.

Официальный Лондон уже занялся исследованием своей роли в деятельности НАТО и возможности ее изменить. В то же время Британия всегда может приобрести в Германии танки Leopard 2.

Как сообщалось, Украина и Великобритания достигли ряда договоренностей в оборонном секторе.

Также власти Британии передали украинским пограничникам 10 квадрокоптеров DJI MAVIC разных модификаций.

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Теги: армия и вооружение, Британия, Минобороны, танки, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаксимУм    25.08.2020, 08:06
Оценка:  +1
МаксимУм
Здесь я с ними полностью согласен...
МаксимУм    25.08.2020, 08:07
Оценка:  0
МаксимУм
Во времена ударных беспилотников танк очень удобная мишень, а как танкист скажу что мишень ещё и слепая...
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