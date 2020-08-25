В США новые погромы из-за стрельбы полицейских в темнокожего

Власти города Кеноша в штате Висконсин ввели комендантский час после массовых беспорядков, вспыхнувших из-за стрельбы копов в афроамериканца.

В американском городе Кеноша (штат Висконсин) полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка, после чего в городе вспыхнули массовые беспорядки, власти ввели комендантский час. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает CNN.

Инцидент в Кеноше произошел в воскресенье, когда 29-летний Блейк, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC со ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у него не было оружия. Раненый доставлен в госпиталь Милуоки, его состояние оценивается как тяжелое.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.

Как сообщило городское полицейское управление, эта мера была предпринята "в связи с многочисленными случаями грабежей". Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и автомашин.

Kenosha County has again declared a state of Emergency Curfew for 8:00 PM tonight August 24th East of I-94. The public needs to be off the streets for their safety. The curfew will be enforced until 7:00 AM.

### — Kenosha Police Dept. (@KenoshaPolice) August 24, 2020

Местные СМИ также сообщили о предстоящем вводе в округ подразделений Национальной гвардии.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс, комментируя в Twitter инцидент в Кеноше, отметил, что "расизм - это указание на кризисное состояние общества". "Тут времени терять нельзя", - добавил он.

А мэр города Джон Антарамян в ходе пресс-конференции сообщил, что сотрудники полиции, ранившие Блейка и их коллеги не были обеспечены нательными видеорегистраторами из-за нехватки бюджетных средств.

Также пару дней назад полицейские в штате Луизиана застрелили при задержании афроамериканца, вооруженного ножом.

Напомним, в конце мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицией. Его смерть вызвала массовые протесты в стране, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией.

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