В США новые погромы из-за стрельбы полицейских в темнокожего

В американском городе Кеноша (штат Висконсин) полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка, после чего в городе вспыхнули массовые беспорядки, власти ввели комендантский час. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает CNN.

Инцидент в Кеноше произошел в воскресенье, когда 29-летний Блейк, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC со ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у него не было оружия. Раненый доставлен в госпиталь Милуоки, его состояние оценивается как тяжелое.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.

Как сообщило городское полицейское управление, эта мера была предпринята "в связи с многочисленными случаями грабежей". Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и автомашин.

Kenosha County has again declared a state of Emergency Curfew for 8:00 PM tonight August 24th East of I-94. The public needs to be off the streets for their safety. The curfew will be enforced until 7:00 AM.

