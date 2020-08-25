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В США новые погромы из-за стрельбы полицейских в темнокожего

Комментариев: 4
Власти города Кеноша в штате Висконсин ввели комендантский час после массовых беспорядков, вспыхнувших из-за стрельбы копов в афроамериканца.

В американском городе Кеноша (штат Висконсин) полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка, после чего в городе вспыхнули массовые беспорядки, власти ввели комендантский час. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает CNN.

Инцидент в Кеноше произошел в воскресенье, когда 29-летний Блейк, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC со ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у него не было оружия. Раненый доставлен в госпиталь Милуоки, его состояние оценивается как тяжелое.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени. 

Как сообщило городское полицейское управление, эта мера была предпринята "в связи с многочисленными случаями грабежей". Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и автомашин.

Местные СМИ также сообщили о предстоящем вводе в округ подразделений Национальной гвардии.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс, комментируя в Twitter инцидент в Кеноше, отметил, что "расизм - это указание на кризисное состояние общества". "Тут времени терять нельзя", - добавил он.

А мэр города Джон Антарамян в ходе пресс-конференции сообщил, что сотрудники полиции, ранившие Блейка и их коллеги не были обеспечены нательными видеорегистраторами из-за нехватки бюджетных средств.

Также пару дней назад полицейские в штате Луизиана застрелили при задержании афроамериканца, вооруженного ножом. 

Напомним, в конце мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицией. Его смерть вызвала массовые протесты в стране, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией.

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Теги: США, расизм, стрельба, полиция, погром, комендантский час, афроамериканцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Мидди    25.08.2020, 09:11
Оценка:  +1
Мидди
Погромы и грабежи это ни разу не протесты.Это ПОГРОМЫ и ГРАБЕЖИ. Любимое занятие 75% чёрных.
thebestdraw    25.08.2020, 08:49
Оценка:  0
thebestdraw
Лукашенко, вырази соболезнования, объясни трампу о недопустимости такого и предложи помощь
Alekszandr    25.08.2020, 08:46
Оценка:  -21
Alekszandr
Сколько негров нужно для организации массовых беспорядков?
(минус один)
BладимирИльич    25.08.2020, 08:24
Оценка:  -24
BладимирИльич
В этой новости прекрасно всё!Опладушки!
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