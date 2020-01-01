Бразильскую конгресвумен обвиняют в организации убийства мужа

Мотивом политика, по данным следствия, стала "борьба за власть и ее финансовая эмансипация".

В Бразилии конгрессвумен Флорделис де Соуза обвиняют в заказном убийстве собственного мужа, пастора Андерсона ду Кармо. По данным полиции, она организовала его расстрел из-за борьбы за власть, сообщает Reuters со ссылкой на полицию штата Рио-де-Жанейро.

Следствие установило, что Флорделис де Соуза приказала убить своего мужа. В него стреляли 30 раз. Отмечается, что мотивом Соузы была "борьба за власть и ее финансовая эмансипация".

В связи с этим преступлением были предъявлены обвинения 11 лицам. В понедельник, в рамках расследования полиция вручила девять ордеров на арест и 14 ордеров на обыск в городах Рио-де-Жанейро, Нитерой, Сан-Гонсалу и Бразилиа, где у конгрессвумен есть квартира.

В настоящее время ордер на арест Соузы не выдан, поскольку она является федеральным депутатом и пользуется депутатской неприкосновенностью. Полиция сообщила, что копия расследования с доказательствами обвинений была отправлена в нижнюю палату Конгресса.

Социал-демократическая партия (СДП), членом которой является Соуза, заявила, что она будет исключена из партии. Ее могут лишить депутатской должности, что позволит продолжить уголовное дело.

Супруг Соузы, пастор Кармо был убит в июне 2019 года в доме, где они вместе жили. Тогда Соуза сообщила полиции, что убийство ее мужа произошло во время ограбления.

Ранее сообщалось, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в $10 тысяч. Позже стало известно, что главной причиной попытки убийства был имущественный спор из-за права собственности на недвижимость, а не измена мужа.

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