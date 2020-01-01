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Калифорния пылает. Фоторепортаж

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Природные массовые пожары этого года власти Калифорнии назвали историческими. Губернатор штата объявил режим ЧС.
Пожары в Калифорнии
Пожары в Калифорнии
Getty Images

В Калифорнии, США, за неделю пожары охватили территорию в более чем 4,8 тысячи кв. км. Об этом сообщает Huff Post.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал историческим сезон природных пожаров 2020 года.

Два крупных очага возгорания в округах Напа и Санта-Клара - охватили около 1,3 тыс. кв км. Эти пожары стали самыми крупными в истории штата.

По данным местных властей, в пожарах погибли семь людей, разрушено около 1,2 тысяч домохозяйств. Более 170 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.

Cмотрите фотогалерею: Калифорния пылает. Фоторепортаж

Напомним, в пятницу власти штата Калифорния распорядились об эвакуации около 120 тысяч жителей, домам которых угрожают природные пожары.

Также сообщалось, что в Калифорнии почти 11 тысяч ударов молний привели к возникновению массовых пожаров.

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Теги: США, Калифорния, пожар, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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