Грета Тунберг заявила, что возвращается в школу

Идейная вдохновительница масштабной волны эко-митингов по всему миру сказала, что рада вернуться за школьную парту.

Грета Тунберг на пресс-конференции в Мадриде

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг объявила, что после годичного перерыва возвращается в школу. Об этом 17-летняя девушка объявила в понедельник, 24 августа, в Twitter.

"Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!" - написала Тунберг.

Она опубликовала свою фотографию рядом с велосипедом, на котором, вероятно, отправляется в школу.

Как известно, Тунберг в июне прошлого года решила сделать перерыв в учебе ради деятельности в защиту климата, призывая мировых лидеров делать больше, чтобы противостоять его изменениям. С тех пор Тунберг проходила обучение дистанционно.

Экоактивистка встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобиле Tesla, принадлежащем Арнольду Шварценеггеру.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг получила премию в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.

Девушка сообщила, что пожертвует деньги организациям, борющимся за экологию на планете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet