Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Грета Тунберг заявила, что возвращается в школу

Комментариев: 1
Идейная вдохновительница масштабной волны эко-митингов по всему миру сказала, что рада вернуться за школьную парту.
Грета Тунберг на пресс-конференции в Мадриде
Грета Тунберг на пресс-конференции в Мадриде

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг объявила, что после годичного перерыва возвращается в школу. Об этом 17-летняя девушка объявила в понедельник, 24 августа, в Twitter.

"Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!" - написала Тунберг.

Она опубликовала свою фотографию рядом с велосипедом, на котором, вероятно, отправляется в школу.

Как известно, Тунберг в июне прошлого года решила сделать перерыв в учебе ради деятельности в защиту климата, призывая мировых лидеров делать больше, чтобы противостоять его изменениям. С тех пор Тунберг проходила обучение дистанционно.

Экоактивистка встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобиле Tesla, принадлежащем Арнольду Шварценеггеру.

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг получила премию в размере 1,1 миллион евро от частного португальского фонда Гюльбенкяна за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.

Девушка сообщила, что пожертвует деньги организациям, борющимся за экологию на планете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экология, климат, школа, изменение климата, Грета Тунберг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
КимЧенПых    25.08.2020, 13:51
Оценка:  +2
КимЧенПых
давно пора вернуть в школу эту Гретую Тумбу
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь