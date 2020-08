Грета Тунберг заявила, что возвращается в школу

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг объявила, что после годичного перерыва возвращается в школу. Об этом 17-летняя девушка объявила в понедельник, 24 августа, в Twitter.

"Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!" - написала Тунберг.

Она опубликовала свою фотографию рядом с велосипедом, на котором, вероятно, отправляется в школу.

Как известно, Тунберг в июне прошлого года решила сделать перерыв в учебе ради деятельности в защиту климата, призывая мировых лидеров делать больше, чтобы противостоять его изменениям. С тех пор Тунберг проходила обучение дистанционно.

Экоактивистка встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобиле Tesla, принадлежащем Арнольду Шварценеггеру.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI