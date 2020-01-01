Правозащитники насчитали 450 жертв пыток в Беларуси

Ряд правозащитных организаций призывает ООН вмешаться в ситуацию в Беларуси, где количество избитых милицией приближается к полтысячи, однако Следком не открыл в связи с этим ни одного дела.

Правозащитный центр Весна, Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к Специальному докладчику ООН с призывом вмешаться в ситуацию с массовым избиением протестующих в Беларуси. Об этом во вторник, 25 августа, говорится в Telegram-канале Весны.

Как отмечают правозащитники, более шести тысяч человек были задержаны, они находились в заключении до 10 дней, их местонахождение было неизвестно. Около 450 из них были избиты, их унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов. Эти факты пыток и жестокого обращения носят системный характер, поскольку сотрудников правоохранительных органов готовили к таким жестоким репрессиям против людей, говорится в сообщении.

ПЦ Весна в партнерстве с OMCT оперативно организовали сбор информации о жертвах пыток и жесткого обращения, а с 12 по 20 августа получили свидетельские показания более 450 пострадавших, подтвержденные фото и видео. На видео уже опрошены более сотни пострадавших.

Первоначальный анализ показаний показал, что систематические пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение являются преступлениями против человечности.

Однако, несмотря на многочисленные и систематические сообщения о преступлениях, совершенных милицией, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал и не уволил никого, кто непосредственно участвовал в организации и совершении преступлений против участников мирных собраний и случайных прохожих, говорят правозащитники.

В связи с этим, FIDH, Весна, OMCT и БХК просят срочно вмешаться в ситуацию в Беларуси и просят Специального докладчика распространить заявление, осуждающее широкомасштабные и систематические пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с задержанными в Беларуси и призывающее к немедленному прекращению этих нарушений.

Также правозащитники просят призвать правительство Беларуси немедленно и эффективно расследовать все факты о пытках или жестоком обращении и привлечь виновных к ответственности; совершить визит в Беларусь; призвать Совет по правам человека созвать специальную сессию (или срочные дебаты на 45 сессии по вопросу о ситуации с правами человека в Беларуси), с целью выяснения фактов и обстоятельств серьезных нарушений прав человека, совершенных до, во время и после президентских выборов в Беларуси.

Ранее спикер верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что власти Беларуси должны незамедлительно и беспристрастно расследовать все утверждения о нарушениях прав человека в ходе протестов против итогов президентских выборов в стране.

Напомним, МВД Беларуси обвиняет 46 граждан страны в насилии в отношении силовиков.

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