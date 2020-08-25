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Тихановская: В Беларуси "мирная революция"

Комментариев: 2
Кандидат в президенты на выборах сообщила, что цель белорусской оппозиции - добиться новых выборов путем мирного диалога.
Тихановская обратилась к ЕП
Тихановская обратилась к ЕП
Скриншот из видео
 
Соперница президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в республике. Об этом пишет ТАСС.
 
По ее словам, выборы отмечены тысячами нарушений. 
 
Еще Тихановская заявила, что в Беларуси происходит "мирная революция" и призвала Европарламент уважать суверенитет и территориальную целостность республики. 
 
Она также озвучила цель белорусской оппозиции - добиться новых выборов путем мирного диалога. Оппозиция готова выдвинуть своих представителей для переговоров с властями, добавила политик.
 
 "Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков", - заявила Тихановская. 
 
Отметим, в штабе Тихановской заявили о тотальной фальсификации выборов еще после оглашения их результатов  - 10 августа.
 
Как известно, и.о. президента Александр Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов. Второй результат с большим отрывом у Тихановской - 9,9%. 

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Теги: Выборы, Беларусь, фальсификация, Европарламент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мидди    25.08.2020, 14:00
Оценка:  +1
Мидди
Тётя,ваши же оппозиционные считаки пересчитывали и у Лукашенка всё равно явное большинство голосов ЗА.Хорош мутить воду.
zurbuk    25.08.2020, 13:55
Оценка:  +1
zurbuk
Звучит как альфа самец импотент.))
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