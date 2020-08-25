Тихановская: В Беларуси "мирная революция"

Кандидат в президенты на выборах сообщила, что цель белорусской оппозиции - добиться новых выборов путем мирного диалога.

Тихановская обратилась к ЕП Скриншот из видео

Соперница президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в республике. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, выборы отмечены тысячами нарушений.

Еще Тихановская заявила, что в Беларуси происходит "мирная революция" и призвала Европарламент уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

Она также озвучила цель белорусской оппозиции - добиться новых выборов путем мирного диалога. Оппозиция готова выдвинуть своих представителей для переговоров с властями, добавила политик.

"Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков", - заявила Тихановская.

Отметим, в штабе Тихановской заявили о тотальной фальсификации выборов еще после оглашения их результатов - 10 августа.

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