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Глава Евросовета не смог связаться с Лукашенко

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Председатель Евросовета Шарль Мишель несколько дней безрезультатно пытался связаться с президентом Беларуси.
Шарль Мишель не смог дозвониться Александру Лукашенко
Шарль Мишель не смог дозвониться Александру Лукашенко

Замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Хельга Шмид во вторник, 25 августа, заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко несколько дней не выходит на контакт, передает ТАСС.

По ее словам, глава Евросовета Шарль Мишель безрезультатно пытался поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в последние дни.

"Глава Европейского совета в последние дни пытался связаться с Лукашенко, однако это не получилось", - заявила она, выступая на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном ситуации в Белоруссии.

Напомним, правозащитники насчитали 450 жертв пыток в Беларуси и призвали ООН вмешаться в ситуацию.

Как сообщалось, Лукашенко привел войска в боевую готовность, сославшись на "напряжение" на внешней границе.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты, Александр Лукашенко, Евросовет
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Источник: korrespondent.net

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