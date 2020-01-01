Кремль отверг обвинения в отравлении Навального

Говорить об отравлении преждевременно, говорят в Кремле, а обвинения в причастности к произошедшему с Навальным не воспринимают серьезно.

Кремль не воспринимает серьезно обвинения в причастности к отравлению Алексея Навального, заявил во вторник, 25 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Мы не можем относиться серьезно к этим... обвинениям. Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - сказал представитель Кремля.

По его словам, если будет установлен факт отравления, это станет поводом для расследования. "Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования", - сказал он.

Песков отметил, что снижение уровня холинэстеразы у Навального было установлено медиками в Омске в первые часы, в заявлении немецкой клиники нет ничего нового. При этом Песков отметил, что вещество, приведшее к понижению холинэстеразы, до сих пор не установлено, в том числе в Германии.

"Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам. Как раз эту причину ни наши медики, ни немцы пока установить не смогли... Вещества нет, к сожалению, его не удается установить, анализы его не показывают", - сказал он.

Песков добавил, что отравление можно рассматривать только как одну из версий произошедшего с Навальным. "Пока также много и других медицинских версий", - отметил он, назвав в их числе прием определенных лекарств и реакцию организма на те или иные условия.

Пресс-секретарь президента РФ раскритиковал Запад за попытку представить версию отравления Навального как единственный вариант произошедшего. "Это все варианты, которые рассматривались нашими врачами, но говорить только об одном варианте - мы считаем это неверно на этой стадии", - подчеркнул он.

Песков выразил недоумение озвученной в ФРГ версией об отравлении Навального. "Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление", - сказал Песков.

Как сообщалось, в берлинской клинике Сharite, в которой проходит лечение Навальный, заявили, что политик подвергся воздействию яда.

В свою очередь в омской больнице отрицают диагноз немецких коллег, настаивая на том, что яда в крови российского оппозиционера не было обнаружено.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet