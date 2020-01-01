В Кремле не видят повода расследовать отравление Навального

Пресс-секретарь Путина уверен, что пока нет причин возбуждать уголовное дело.

Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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По его словам, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.

“Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме“, — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.

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Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков заявил, что “это пустой шум“.

Песков также прокомментировал заявление берлинской клиники “Шарите“ о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

Напомним, ранее Кремль отверг обвинения в отравлении Навального. Говорить об отравлении преждевременно, говорят в Кремле, а обвинения в причастности к произошедшему с Навальным не воспринимают серьезно.