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В Кремле не видят повода расследовать отравление Навального

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Пресс-секретарь Путина уверен, что пока нет причин возбуждать уголовное дело.
Песков не видит причин расследовать отравление Навального
Песков не видит причин расследовать отравление Навального
wikimedia.org

Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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По его словам, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.

“Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме“, — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.

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Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков заявил, что “это пустой шум“.

Песков также прокомментировал заявление берлинской клиники “Шарите“ о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

Напомним, ранее Кремль отверг обвинения в отравлении Навального. Говорить об отравлении преждевременно, говорят в Кремле, а обвинения в причастности к произошедшему с Навальным не воспринимают серьезно.

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Теги: Песков, Навальный, Россия, отравление
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