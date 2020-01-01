К Министерству образования Беларуси, у которого собрались люди на акцию солидарности, приехала техника силовиков.

В Минске учители и поддерживающие их граждане собрались у здания Министерства образования. Об этом сообщает Tut.by.

Акция протеста стала ответом на заявление Александра Лукашенко о необходимости увольнять учителей, поддерживающих протесты.

У здания министерства собрались также артисты Национального академического театра имени Янки Купалы.

Позже к месту проведения акции прибыли подразделения ОМОНа на 20 грузовиках.

Cмотрите фотогалерею: В Минске пикетируют Министерство образования

Напомним, правозащитный центр Весна, Белорусский Хельсинкский комитет, Всемирная организация против пыток и Международная федерация прав человека обратились к специальному докладчику ООН с призывом вмешаться в ситуацию с массовым избиением протестующих в Беларуси.

Также сообщалось, что Конституционный суд Беларуси не признал созданный оппозицией Координационный совет и сообщил, что он является неконституционным.

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